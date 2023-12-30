Історик пояснив, чому Угорщина стала союзницею РФ

Попри сканадальні заяви прем'єра Віктора Орбана, 60-65% угорського суспільства все ще дуже прихильно ставляться до Європейського Союзу. Що свідчить про те, що найближчі кілька років навряд чи Угорщина вийде з блоку.

Таку думку висловив доктор філософії, нової та новітньої історії Стефано Боттоні у телеканалі FREEДОМ.

Він зазначає, що в більшості угорців уже відбувся ментальний і культурний вихід із ЄС. Тож справа не в традиційному, політичному виході, який відбувається чи не відбувається, вважає Боттоні.

“Зараз є табір миру, який намагається зберегти те, що ми маємо від західної цивілізації. І інший табір — табір диктатур, це може бути Росія, може бути Китай, може бути Туреччина, ХАМАС і так далі”, — зазначив він.

Крім того, країна-агресорка РФ бере участь у всіх цих конфліктах, і скрізь росіяни займають неправильну сторону. А тепер і Угорщина стає на бік росіян, продовжив гість програми.

“На жаль, в угорців є давня традиція — занадто довго залишатися на неправильному боці. Так було в Першій світовій війні, внаслідок чого Угорщина розпалася разом з Австро-Угорською імперією 1918 року, і ми втратили дві третини своєї території. Ми зробили це у Другій світовій війні, коли виступили на боці нацистського союзу, і вийшли з нього тільки наприкінці 1944 року”, — сказав Боттоні.

Водночас програш у Другій світовій війні дуже негативно позначився на Угорщині.

“І зараз велика частина угорської політичної еліти здійснює аналогічне — політичне самогубство. Ми не підтримуємо наших національних союзників, а ведемо дуже небезпечну подвійну гру. А тим часом нас дедалі більше шантажують і спрямовують із Москви”, — зазначив Боттоні.

Угорщина була жертвою ХХ століття, мовляв, багато несправедливих речей сталося з нею і з її народом у ХХ столітті.

“Тобто ми — жертва історії, як і Росія. І водночас — ми невинні, ми бездоганні. І тепер у нас новий ворог — Брюссель, Сорос, американці”, — зазначив історик.

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Зараз Угорщина схожа на Росію 2005-2008 років, вважає історик.

“Є залишки опозиції, але вони без грошей, без зв’язків, без ентузіазму. А що зробили для Росії її ліберали? Нічого. У них не було ніякого плану, не було альтернативного уявлення про Росію. А що пропонує угорська опозиція для Угорщини? Що вона може сказати мільйонам угорців, які перебувають за межами країни? По суті, їм нічого сказати. Угорці кілька разів у своїй історії показували, що здатні ламатися під тиском. Вони розуміють, наскільки поганим був їхній вибір, тільки коли вже занадто пізно”, — резюмував Боттоні.

Нагадаємо, в Угорщині відмовилися віддати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої, яке сталося 2017 року.

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