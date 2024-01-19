Україна і Угорщина проведуть перемовини: що відомо

Україна і Угорщина проведуть перемовини.

Про це йдеться на сайті президента України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу очільника держави.

"Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", – зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента також подякував Петеру Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

Нагадаємо, Угорщина неодноразово блокувала рішення щодо допомоги Україні від ЄС. Очільник угорського уряду Віктор Орбан висунув ультиматум ЄС щодо 50 млрд євро допомоги Україні.

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