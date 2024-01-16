Орбан висунув ультиматум ЄС щодо 50 млрд євро допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення 50 мільярдів євро для України.

Очільник угорського уряду Віктор Орбан вважає, що фінансова підтримка України не повинна "зашкодити" бюджету Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, що, на мою думку, ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС", - сказав він.

Орбан підтвердив, що Угорщина проти виділення України макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 50 млрд євро.

"Віддавати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед - це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року", - сказав угорський політик.

За словами Орбана, пропозиція Угорщини щодо створення механізму фінансової підтримки для України базується на розподілі допомоги на основі валового національного доходу (ВНД).

"Якщо Брюссель це прийме, то буде допомога Україні, поза бюджетом. Якщо ні, то я із сумом зупиню цей процес", - підтвердив свій намір Орбан.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз готує альтернативний план надання Україні фінансової допомоги, який не передбачатиме згоди премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

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