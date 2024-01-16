Орбан поставил ультиматум ЕС относительно 50 млрд евро помощи Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает, что финансовая поддержка Украины не должна "вредить" бюджету Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС.

"Если мы хотим помочь Украине, что, по моему мнению, мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС", — сказал он.

Орбан подтвердил, что Венгрия против выделения Украины макрофинансовой помощи от ЕС в размере 50 млрд. евро.

"Отдавать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через четверть года", – сказал венгерский политик.

По словам Орбана, предложение Венгрии о создании механизма финансовой поддержки для Украины базируется на распределении помощи на основе валового национального дохода (ВНД).

"Если Брюссель это примет, то будет помощь Украине вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс", — подтвердил свое намерение Орбан.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз готовит альтернативный план предоставления Украине финансовой помощи, не предусматривающий согласия премьера Венгрии Виктора Орбана.

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