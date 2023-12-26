Кулеба рассказал, почему Евросоюз не спешит с принятием помощи Украине

Министр выразил уверенность, что решение о предоставлении Украине этих 50 млрд евро будет принято.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в любом случае получит обещанныйЕвросоюзом 50 млрд евро, а задержка с принятием решения произошла не из-за вето Венгрии.

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона.

"Если говорить, открывая застройки европейской политики, то оформление решения о 50 млрд было перенесено на начало следующего года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении. Они не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один", – сказал Кулеба.

Министр выразил уверенность, что решение о предоставлении Украине этих 50 млрд евро будет принято.

"Вопрос остался один: либо это сделают 27 государств вместе – все члены ЕС, включая Венгрию, которой дали месяц на проведение дополнительных переговоров, либо эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии", – сказал Кулеба.

Кроме того, министр заявил, что речь идет о сохранении солидарности внутри Евросоюза. Если его сохранить не получится, тогда деньги Украина получит другим способом.

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан озвучил условие для разблокирования 50 млрд евро Украине от ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получила шестое дополнительное финансирование в рамках проекта Всемирного банка.

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