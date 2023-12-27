ЄС розробляє план надання допомоги Україні в обхід вето Угорщини - Financial Times

Сума допомоги та терміни застосування будуть визначені згідно з потребами України.

Євросоюз готує альтернативний план надання Україні фінансової допомоги, який не передбачатиме згоди премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

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Про це інформує Financial Times.

Видання повідомляє, що новий механізм буде застосований у тому випадку, якщо Орбан буде продовжувати блокувати допомогу для України на саміті 1 лютого.

Схема передбачає гарантії від держав-учасниць ЄС до європейського бюджету, що дозволить Європейській комісії залучати до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для підтримки України.

Сума допомоги та терміни застосування будуть визначені згідно з потребами України.

Видання наголошує що подібний підхід не потребує згоди усіх 27 держав-членів ЄС. Таким чином Євросоюз зможе обійти вето Угорщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан озвучив умову для розблокування 50 млрд євро Україні від ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримала шосте додаткове фінансування в межах проєкту Світового банку.

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