ЄС готовий до поступок Угорщині: Financial Times про розблокування 50 млрд євро Україні

Європейська комісія готова піти на деякі поступки Угорщині, аби зняти вето на пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на кількох європейських високопосадовців.

За словами чиновників, як спосіб переконати угорського прем'єра Віктора Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати йому можливість 2025-го зупинити операцію з фінансування на середині шляху. Євросоюз включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватиметься, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Таким чином це дасть Орбану можливість накласти вето на його подовження.

Зазначається, що Європейська комісія також готова щорічно проводити аудит допомоги, де буде пункт про "екстрене гальмування" - коли будь-яка країна завжди зможе винести свої побоювання з приводу виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС. Втім, у Будапешта не буде додаткової можливості накласти вето на фінансування, йдеться у статті FT.

"Ще не знаю. Я ще не впевнений, але, швидше за все, так", - відповів високопосадовець на запитання про те, чи достатньо цього для знаття вето Орбаном.

Автори видання Financial Times зауважують - поступки Угорщині є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, що вимагають більш складних механізмів в обхід Будапешта. Зокрема, йдеться про подовження чинного кредитування на один рік, залучення спільного боргу чи забезпеченого національними гарантіями.

У матеріалі наголошують, що усі ці варіанти можуть бути реалізовані без участі Угорщини, але вони є дорожчими і потребують більше часу для створення та виділення коштів Україні. Своєю чергою, Київ наполягає на необхідності отримати допомогу щонайпізніше в березні, аби уникнути необхідності вдаватися до друкування грошей для фінансування витрат.

Нагадаємо, Politico з посиланням на власні джерела пише, що Угорщина висунула нову вимогу щодо розблокування 50 млрд євро для України. Йдеться про те, що Будапешт може зняти своє вето, якщо фінансування буде переглядатися щороку.

Раніше повідомлялося, що ЄС розробляє план надання допомоги Україні в обхід вето Угорщини. Механізм буде застосований у тому випадку, якщо Будапешт буде продовжувати блокувати фінансування на саміті 1 лютого.

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