Апокаліпсис на Закарпатті: усе про наслідки негоди в області

Апокаліпсис на Закарпатті. Через рясні дощі та підняття ґрунтових вод річки вийшли із берегів. Заливає будинки й автошляхи.

Усі деталі стихійного лиха розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Велика вода на Закарпатті

На Закарпатті вирує негода. У гірських річках області на кілька десятків сантиметрів піднявся рівень води. Жителі регіону почали потерпати від потоків, які заливають будинки, городи та автошляхи.

Як зазначають у ДСНС, внаслідок негоди на Закарпатті 18 січня були підтоплені 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь. Накоїли лиха опади у селі Стройне, неподалік Мукачева. І хоча вода ще не дісталась осель, а стоїть на городах, вона піднімається й далі, впритул до будинків.

Через потепління та підняття рівнів ґрунтових вод на Закарпатті фіксують перші підтоплення — ДСНС Закарпаття.



В області оголошено гідрологічне штормове попередження. В верхів’ях річок продовжується підвищення рівня води на 30-90 см, у верхів’ї Боржави – 140 см. pic.twitter.com/c3HPXJuVKL — Анатолий "фігура" (@ANATOLASS) January 18, 2024

Рятувальники працюють

Через інтенсивні дощі залило і дороги. Рух автівок на автошляху Н-09, між населеними пунктами Вільхівка та Гребля заблоковано. Також, на дорозі Т-07-19 між селами Великі Комʼяти та Заріччя стався перелив води через проїжджу частину.

Поки ділянка відкрита для проїзду, повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Телеграм-каналі. А от на відрізку шляху між населеними пунктами Дубриничі та Перечин ситуація дещо гірша. Ще трішки — і машини будуть пливти, а не їхати.

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Не пощастило і жителям села Бронька, Хустського району. Через опади річка вийшла з берегів і майже знесла міст.

Рятувальники виїжджали для відкачування води з приватних дворогосподарств, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, селі Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району. Дісталася вода і до помешкань. В селі Голубине, Мукачівського району затопило окремі будинки.

Коли негода вщухне?

На порталі Гідрометцентру було вказано, що 19 січня на Закарпатті дощитиме цілий день, також можливий мокрий сніг. При цьому складність погодних умов — І рівень, жовтий. Зазначається, що на річках на півдні регіону рівень води може піднятися на 1-6 метрів. Дощі в регіоні, за прогнозами синоптиків, мають припинитися за кілька днів, тоді вода піде на спад.

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