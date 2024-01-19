В Україні погіршиться погода: в яких регіонах буде негода

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України у п'ятницю, 19 січня.

Про це йдеться у повідомленні "Укргідрометцентрі".

У карпатському регіоні та в Закарпатській області погіршиться погода. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"19 січня в Карпатах та на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг. Вранці в Україні місцями туман видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні 19 січня погіршиться погода. У більшості регіонів будуть опади. Крім того, будуть пориви вітру у деяких областях.

Читайте також: