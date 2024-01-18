Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 січня?

День темної – «сатанинської» – енергетики, яка, як правило, змушує людину сумніватися у своїх силах і, як наслідок, робити прикрі помилки. Астрологи радять гнати геть страхи та тривоги, які також можуть долати людину в такий час – їхня дія деструктивна і не дасть можливості провести день повноцінно та з користю для себе та оточення. Незважаючи на складні умови, які складуться для роботи та бізнесу, відмовлятися від досягнення мети небажано – потрібно лише трохи зменшити оберт.

Козоріг

Козороги, незважаючи на негативну енергетику дня, можуть провести його з користю і навіть задоволенням, коли поставленої перед собою – хоч і скромної – мети вдасться досягти без особливої напруженості. Головною умовою такого результату є позитивний настрій, який відіграє важливу роль як у вирішенні професійних питань, так і в особистому житті, події в якому будуть сьогодні мати особливо важливе значення.

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