В Україні 19 січня погіршиться погода: де будуть опади і сильний вітер

У п'ятницю, 19 січня, в Україні потепліє. У більшості регіонів будуть опади. Крім того, будуть пориви вітру у деяких областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На півдні, у східних та Дніпропетровській областях буде дощ. Температура повітря у цій частині країни вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень 4-9° тепла. На крайньому півдні в денну пору повітря прогріється до +12°.

На решті території України буде помірний дощ та мокрий сніг. На Закарпатті та в Карпатах - значні. Вдень на півночі України будуть невеликі опади. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу. У центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 0-5° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 19 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Вітер в Україні південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Вночі на сході подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Оголошено I рівень небезпеки.

"19 січня в Карпатах та на Закарпатті - значний дощ та мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.

Погода в Києві

На Київщині 19 січня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 3° тепла до 2° морозу. В Києві стовпчики термометрів протягом доби будуть 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомила, коли чекати на потепління в Україні. Протягом цього тижня погода постійно змінюватиметься. Кілька днів в Україні будуть опади у вигляді і снігу, і дощу. Крім того, триматимуться морози.

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