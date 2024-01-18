Чи дійсно ріка Йордан міняє русло 19 січня: у ПЦУ пояснили

Священник закликає не бути марновірними і не вірити російським фейкам.

Після переходу на новий (Новоюліанський) календар віряни ПЦУ і УГКЦ тепер святкують Різдво 25 грудня, а Водохреще відповідно 6-го, а не 19 січня. Водночас, деякі прихильники УПЦ МП, які дотримуються Юліанського календаря, стверджують, що саме їхні свята – більш правильні. Як один із аргументів вони використовують історію, що нібито ріка Йордан в Ізраїлі саме 19 січня повертає своє русло.

Чи так це насправді, пояснив священник і капелан ПЦУ Роман Грищук у себе в Facebook.

Він нагадав, що незважаючи на пустельний рельєф і спекотний клімат, Ізраїль є потужною сільськогосподарською країною.

"Трубочки з водою підходять до кожного деревця і кущика! І все це за рахунок вод Йордану. Води Йордану сильно розбираються на зрошення в Ізраїлі, тому влітку у нижній течії річка майже пересихає...

Потужну водозабірну станцію має кожен окремий кібуц. І залежно від того, коли включаються ті, чи інші станції, майже стояча вода Йордану зміщується в напрямку відбору", – пояснив священник.

За словами капелана, громадяни Ізраїлю та Йорданії досить спокійно ставляться до такої "зміни" напрямку течії, що має свою земну причину.

"І течія ця по низовині міняє напрям руху багато разів на рік! Саме з вище наведених причин! Наприклад, минулого 2023 року, 6 січня води Йордану "текли" у зворотньому напрямку, а 19 січня – як звично", – зауважив Роман Грищук.

Річка Йордан / Фото з Facebook-сторінки Романа Грищука

Він нагадав, що дійсно християни вірять у те, що коли Ісус Христос хрестився у Йордані, то русло річки тоді повернуло у протилежну сторону. Проте закликає не бути марновірними і не вірити російським фейкам.

"А московські провокації та аргументи лишіть у спокої. Вони на те і московські, щоб бути провокаціями. Всі ці аргументи просто покликані не допустити ментального звільнення українців з російської окупації. Самі ж ієрархи і Константинополя, і Єрусалиму спокійно ставляться до різних календарів і дат освячення і часто разом святять воду", – підсумував священник ПЦУ.

Раніше повідомлялося, що у травні 2023 року ПЦУ ухвалила рішення перейти на новий календар. У лютому 2023 року аналогічне рішення ухвалила УГКЦ.

ТСН.ua з'ясовував, як змінилися дати церковних свят.

Також ми писали, як українці відзначають церковні свята після переходу на новий календар.

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