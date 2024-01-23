Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО

Ігор Мазепа вийшов під заставу у 21 млн грн.

Бізнесмен, власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу.

Про це повідомив Forbes із посиланням на пресслужбі компанії.

Ігорю Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС, для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині. Goodlife Park побудоване 2013 року, має площу 40 га, яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр. Справу веде Держбюро розслідувань.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у 349 млн грн.

23 січня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 21 млн грн, але не скасував рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсує 1 лютого призупинення роботи компаній, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

ТСН.ua зібрав реакцію бізнесу на затримання та арешт Ігоря Мазепи

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