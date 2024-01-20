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Суд обрав запобіжний захід братові Ігоря Мазепи

Суд обрав запобіжний захід братові Ігоря Мазепи

Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень / Фото: pixabay.com

Суд обрав запобіжний захід не лише бізнесменові Мазепі та його брату.

У Печерському суді обрали запобіжний захід братові Ігоря Мазепи Юрію.

Про це інформує Суспільне. 

Його адвокати просили перерву на ознайомлення з матеріалами справи і заявили про відвід прокурора.

Вночі 20 січня брата Ігоря Мазепи — Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень, повідомив адвокат Артем Крикун-Труш.

Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.

"Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", — розповів адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрія Мазепу, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюють в участі у злочинному угрупованні. Однак, він заявив, що подробиць не знає.

Адвокат Артем Крикун-Труш на запитання журналістки, у чому саме підозрюють Юрія, і як хто він проходить у справі, відповів, що "як брат".

"Як брат. Не повірите, але я серйозно. Не жартую", — сказав Крикун-Труш.

Нагадаємо, в четвер, 18 січня, Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників.

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