На Сумщині пролунав 31 вибух

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 19 січня 2024.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).

Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном-камікадзе (1 вибух).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), артилерійські обстріли (8 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про ракетний удар по Сумщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури – без опалення опинилося 12 тисяч квартир.

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