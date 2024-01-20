На Сумщині пролунав 31 вибух

Ворог продовжує обстрілювати Сумську область.
Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 19 січня 2024.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).
- Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном-камікадзе (1 вибух).
- Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), артилерійські обстріли (8 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про ракетний удар по Сумщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури – без опалення опинилося 12 тисяч квартир.
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