Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Сумщині пролунав 31 вибух

На Сумщині пролунав 31 вибух

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує обстрілювати Сумську область.

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 19 січня 2024.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади.

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).
  • Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном-камікадзе (1 вибух).
  • Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), артилерійські обстріли (8 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи). 
  • Білопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про ракетний удар по Сумщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури – без опалення опинилося 12 тисяч квартир

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація