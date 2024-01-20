В Сумской области раздался 31 взрыв

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 19 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская громады.

Хотинская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).

Миропольская громада: нанесен удар FPV дроном-камикадзе (1 взрыв).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных предметов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (8 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).

Белопольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).

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Напомним, что ранее сообщалось о ракетном ударе по Сумщине: поврежден объект инфраструктуры — без отопления оказалось 12 тысяч квартир.

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