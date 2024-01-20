Части областей Украины угрожает баллистика

В ряде украинских областей в ночь на 20 января 2024 года объявлена воздушная тревога.

"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", – предупредили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Также мониторинговые каналы сообщили о том, что в Покровском районе Донецкой области прогремели мощные взрывы.

Есть сообщения о взрывах в Купянске на Харьковщине.

Информация проверяется и уточняется.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Обновлено в 01:48

Воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

"Николаевская и Херсонская области – угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги" – ПС ВСУ.

Напомним, что ранееКиевщине и ряду других областей угрожают вражеские беспилотники.

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