На Monobank осуществляют мощную DDoS-атаку

Самая мощная DDoS атака направлена на Monobank.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в социальных сетях.

"Ситуация под контролем", – говорится в сообщении.

Пользователи сообщают, что не работают какие-либо операции и транзакции.

"50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!", - позже добавил Олег Гороховский в социальных сетях.

Хакерские атаки в Украине 12 декабря

Напомним, что на monobank 12 декабря совершили мощную DDoS атаку.

В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании также не работает. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстар".

Позже стало известно, что у мобильного оператора Vodafone также не работает приложение, хотя ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ. При открытии окошка появляется сообщение: "Технические работы. Сейчас проводятся технические работы, поэтому приложение временно недоступно. Простите из-за неудобств".

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