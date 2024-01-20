На Monobank здійснюють потужну DDoS-атаку

Найпотужніша DDoS атака спрямована на Monobank.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у соціальних мережах.

"Ситуація під контролем", - йдеться у повідомленні.

Користувачі тим часом повідомляють, що не працюють будь-які операції та транзакції.

"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!", - пізніше додав Олег Гороховський у соціальних мережах.

Хакерські атаки в Україні 12 грудня

Нагадаємо, що на monobank 12 грудня здійснили потужну DDoS атаку.

У роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює.ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі "Київстар".

Пізніше стало відомо, що у мобільного оператора Vodafone також не працює застосунок, хоча раніше у компанії не повідомляли про проведення технічних робіт. Під час відкриття віконечка з'являється повідомлення: "Технічні роботи. Зараз проводяться технічні роботи, тому додаток тимчасово недоступний. Перепрошуємо через незручності".

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