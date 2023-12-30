2023 року українці донатили утричі більше, ніж торік — monobank

Українці 2023 року через monobank задонатили майже на 19 млн більше, ніж торік.

Українці 2023 року пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді 2022 року ця сума становила 8,5 млрд.

Про це йдеться в статистиці, яку облікував monobank на своїй сторінці в X (Twitter).

Згідно з статистикою, 2023 року кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року.

Кількість тих хто донатить за 2023 рік становить 5,4 млн донорів, проти 3 млн 2022 року.

Збільшився також середній донат. 2022 року він становив 258 грн, а 2023-го - 349 грн.

Статистика донатів у monobank

Нагадаємо, що за дев'ять місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Лідерство продовжує утримувати платформа United24, яка, до того ж, від травня поточного року почала збирати кошти на два нових гуманітарних напрями.

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