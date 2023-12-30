У Сербії проходять перевибори на понад 30 дільницях – подробиці

У Сербії проводять перевибори на деяких виборчих дільницях.

У Сербії 30 грудня на 34 виборчих дільницях проходять повторні вибори депутатів парламенту країни, оскільки попередні результати анулювали через виявлені порушення.

Про це пише сербська державна телерадіокомпанія PTC.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і працюватимуть до 20:00. Загалом повторно проголосувати зможуть 19 543 виборці.

Повторні вибори відбуваються на дільницях, де не вдалося встановити результати голосування на виборах, що відбулися 17 грудня, а також на дільницях, де результати голосування були анульовані через виявлені порушення.

Крім того, перевибори сьогодні проходять на трьох дільницях у Белграді: виборці обирають депутатів міської асамблеї. Всього на цих дільницях зареєстровано 4629 людей.

Протести у Белграді

У Сербії 17 грудня відбулися позачергові парламентські вибори на яких лідирує провладна партія "Сербська прогресивна партія" (SNS). За результатами підрахунку голосів із 96% відсотків виборчих дільниць, SNS набрала 46,71%, тоді як опозиційна "Сербія проти насильства" отримала 23,58%.

Проте, спостерігачі та незалежні місцеві ЗМІ заявили про порушення на виборах.

Згодом у столиці Сербії почали збиратися протестувальники з вимогою скасувати результати парламентських і місцевих виборів. ТСН.ua зібрав все, що відомо про протести у Белграді (фото, відео).

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