Після багатотисячних протестів у Сербії президент Вучич терміново зустрівся з послом РФ

Александар Вучич запевнив російського дипломата, що зробить усе, щоб "зберегти безпеку громадян і "нашої Сербії".

Президент Сербії Александар Вучич у понеділок, 25 грудня зустрівся у столиці країни Белграді з послом Російської Федерації Олександром Боцан-Харченком.

Про це сербський лідер повідомив в Instagram.

"Я поінформував посла про минулі нічні заворушення в Белграді і повторив, що ми зробимо все, щоб зберегти безпеку громадян і нашої Сербії", — написав Вучич.

Президент Сербії також зазначив, що разом із російським дипломатом "обмінялися думками щодо ситуації в регіоні, поточних геополітичних подій і двосторонніх відносин".

Нагадаємо, у столиці Сербії – Белграді – 24 грудня тисячі людей вийшли на антиурядовий протест. Вони вимагають скасування результатів парламентських і місцевих виборів, які міжнародні спостерігачі назвали несправедливими. ТСН.ua зібрав все, що відомо про мітинг у Белграді.

Прокуратура Сербії 23 грудня повідомила, що розпочала розслідування звинувачень у фальсифікації під час виборів. Перед цим вона заявила, що отримала повідомлення про можливі порушення, у тому числі підкуп голосів та фальсифікацію бюлетенів та підписів. Водночас представники виборчої комісії 24 грудня після перевірки списків виборців назвали хибними твердження про участь у голосуванні виборців, які не мали права голосу.

Александар Вучич перебуває при владі від 2012 року. Він відкидає критику опонентів про те, що його уряд обмежив демократичні свободи та не зміг боротися з нестримною корупцією та організованою злочинністю.

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