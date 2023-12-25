Масові протести у Сербії: чому вони спалахнули та що відомо про "російський слід"

Президент Сербії лякає країну Майданом та заявляє, що його не допустить. Напередодні ввечері під міською адміністрацією розігнали протест, заарештувавши до сорока людей, поранивши щонайменше десяток, серед них - дві знімальні групи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

У Сербії після виборів спалахнули протести. Після тижня акцій розлючений натовп намагався увійти до мерії Белграда. Опозиціонери оскаржують результати міських виборів, бо мер Белграду - один з найважливіших політиків Сербії. Президента Вучича і його партію звинувачують у масовому завезенні до столиці не те, що не городян, а людей з сусідніх країн.

Протест у Белграді. Фото: Twitter

"Вучич, ти вкрав не один, а тисячі, тисячі голосів. Вибори були вкрадені. Тому ми вимагаємо: ці вибори треба анулювати!", - каже опозиціонерка, що оголосила голодування, Марініка Тепіч.

Під час протестів стались сутички із поліцією. Александар Вучич із президентської адміністрації у той час вішає фото в соцмережі, де він сидить перед тарілкою нарізаних яблук, з підписом: дуже важливо зберегти мир і заарештувати хуліганів. Він закликає до стриманості і єдності. Протестувальники теж закликають до єдності.

Близько 22:00 за місцевим часом силовики усіх розігнали та арештували близько сорока людей. Вучич випускає термінове звернення, де заявив, що немає ніякої революції.

Його прем'єрка Ана Брнабіч дослівно заявляє в нічному ефірі: це спроба Майдану. Слідом за росіянами, "майданом" сербська влада називає будь-яку народну спробу захистити демократію в країні. Таке вже було, приміром, у вірменському Єревані. Слово "майдан" стає синонімом протесту. Про нього, стверджує і прем'єрка, і президент, сербську владу завчасно попередила Росія.

"Ми днями говорили, що вони до цього готуються, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру людей. Дякую тим іноземним службам, які…надали інформацію нашим службам", - заявив Вучич.

Протест у Белграді / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Вучич твердить, що силове захоплення державних установ були підготовлені заздалегідь - агентами впливу інших держав. І пообіцяв запитати ОБСЄ та іноземних дипломатів, чому вони мовчали і сміялися, коли їх попереджали, що будуть заворушення.

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Нагадаємо, у столиці Сербії – Белграді – 24 грудня тисячі людей вийшли на антиурядовий протест. Вони вимагають скасування результатів парламентських і місцевих виборів, які міжнародні спостерігачі назвали несправедливими.

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