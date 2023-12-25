Массовые протесты в Сербии: почему они вспыхнули и что известно о "российском следе"

Президент Сербии пугает страну майданом и заявляет, что его не допустит. Накануне вечером под городской администрацией разогнали протест, арестовав до сорока человек, ранив по меньшей мере десяток, среди них две съемочные группы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

В Сербии после выборов вспыхнули протесты. После недели акций разъяренная толпа пыталась войти в мэрию Белграда. Оппозиционеры оспаривают результаты городских выборов, потому что мэр Белграда – один из важнейших политиков Сербии. Президента Вучича и его партию обвиняют в массовом завозе в столицу не то, что не горожан, а людей из соседних стран.

Протест в Белграде. Фото: Twitter

"Вучич, ты украл не один, а тысячи, тысячи голосов. Выборы были украдены. Поэтому мы требуем: эти выборы надо аннулировать!", - говорит оппозиционерка, объявившая голодовку, Мариника Тепич.

Во время протестов произошли столкновения с полицией. Александар Вучич из президентской администрации в то время вешает фото в соцсети, где он сидит перед тарелкой нарезанных яблок, с подписью: очень важно сохранить мир и арестовать хулиганов. Он призывает к сдержанности и единству. Протестующие тоже призывают к единству.

Около 22:00 по местному времени силовики всех разогнали и арестовали около сорока человек. Вучич выпускает срочное обращение, где заявил, что нет никакой революции.

Его премьер Ана Брнабич дословно заявляет в ночном эфире: это попытка Майдана. Вслед за россиянами, "майданом" сербские власти называют любую народную попытку защитить демократию в стране. Такое уже было, например, в армянском Ереване. Слово "майдан" становится синонимом протеста. О нем, утверждает и премьер, и президент, сербские власти заблаговременно предупредила Россия.

"Мы на днях говорили, что они к этому готовятся, потому что они знают, что не могут завоевать доверие людей. Спасибо тем иностранным службам, которые...предоставили информацию нашим службам", - заявил Вучич.

Протест в Белграде / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Вучич утверждает, что силовые захваты государственных учреждений были подготовлены заранее – агентами влияния других государств. И пообещал спросить ОБСЕ и иностранных дипломатов, почему они молчали и смеялись, когда их предупреждали, что будут беспорядки.

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Напомним, в столице Сербии – Белграде – 24 декабря тысячи человек вышли на антиправительственный протест. Они требуют отмены результатов парламентских и местных выборов, названные международными наблюдателями несправедливыми.

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