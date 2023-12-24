Ликвидация Путина: экс-глава ЦРУ предположил, когда и как уберут диктатора РФ

Бывший руководитель ЦРУ Джек Девайн считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин будет отстранен от власти в результате государственного переворота из-за "зашедшей в тупик" войны в Украине.

Об этом пишет The Sun.

Девайн сказал, что не удивится, если Путин исчезнет завтра.

"Это будет сюрприз. Всегда есть то, что мы называем "черным лебедем" (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия — ред), который появляется неоткуда. Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если какой-то элемент в правительстве решит, что он собирается принять исполнительные меры", — отметил он.

В то же время, добавил он, если не будет "черного лебедя", проблемы Путина начнутся тогда, когда он зайдет в тупик, а именно это сейчас происходит.

"Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, что это будет то, что мы можем назвать дворцовым переворотом".

Эксперты предупреждали, что Путин может не дожить до следующего дня рождения, поскольку он скорее покончит с собой, чем столкнется с унижением, связанным с переворотом в России.

Джек Девайн считает, что Путин становится все более непредсказуемым и опасным, а его вторжение в Украину "посеяло его политическую смерть".

Бывший руководитель ЦРУ добавил, что популярность диктатора Путина будет продолжать падать, поскольку война будет продолжаться, но это не остановит его ужасающих действий.

"Чем больше потерь и чем больше насилия видно российским гражданам, тем меньше людей (россиян - ред.) хотят участвовать в войне. Ему будет трудно вербовать, но это все-таки Россия. Он найдет способы, как подойти, переманить… но война станет все менее популярной", — считает Джек Дэвайн.

Напомним, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Путин решил воевать до окончательной победы.

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