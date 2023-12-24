Когда закончится война в Украине: военный дал прогноз

Если Украина не найдет решения, как переломить ход войны, она будет тянуться еще долго и долго. Люди должны понимать, что это не месяц, не год, это еще очень много времени.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

“Я думаю, большинство людей это понимает где-то в глубине души, но этого не хочет. Потому что у нас реально такой менталитет, что мы хотим все и сразу. Если я сейчас что-то делаю, я хочу видеть результат прямо завтра. Оно так не будет, к сожалению. Потому что война — это война двух сторон. Как бы мы эффективно ни наступали, не уничтожали врага, враг так же учится и совершает какие-то контрдействия. Большинство людей понимают, что это игра надолго, что мы должны сплотиться и очень тщательно работать в этом направлении", — говорит военный.

По его словам, война очень динамичная — сегодня мы на этих направлениях, позициях, а через неделю несколько успешных наших операций могут изменить ход войны.

“Но так же могут изменить ход войны со стороны России, если они это сделают в ответ. Нам придется играть с ними долго, искать пути для эффективного их уничтожения. Воевать по книгам советского союза уже не выходит. Большим скоплением людей техники уже тоже не работает, потому что есть FPV. Сейчас настал такой момент, когда с двух сторон ищется решение этой проблемы. Разрешение того, как мы можем эффективно изменить ход войны. Потому что мы сейчас, как бы это ни звучало, застопорились”, — рассказал "Мактавиш".

Военный говорит, что для Украины это плюс, ведь мы стоим в обороне и монотонно "стираем" российский наступательный ресурс.

“Когда пройдет момент их наступательных действий, когда им нужно будет перегруппироваться, мы должны что-то сделать, провести какие-то операции для того, чтобы переломить ход войны. Если это не будет сделано, война будет тянуться еще долго и долго. Люди должны понимать, что это не месяц, не год, это очень много времени. Если мы не найдем решения, и Россия тоже не сможет, мы остановимся на этих позициях, это затянется на вопросы переговоров, замораживания конфликта. Для нас это будет минус, для России — плюс", — рассказал "Мактавиш".

По его словам, тогда Украина не будет получать помощь от Запада и придется "работать" своими ресурсами.

"Россия за это время подготовится и через несколько лет вернется к нам снова, с новым потенциалом и новыми захватническими желаниями. Нам нужно понимать, что это надолго", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБр "МАКТАВИШ": Пока мы проигрываем и это надо признавать! Каждый день – решающий!

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