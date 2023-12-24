Коли закінчиться війна в Україні: військовий дав прогноз

Якщо Україна не знайде рішення, як переламати хід війни, вона буде тягнутися ще довго і довго. Люди мають розуміти, що це не місяць, не рік, — це ще дуже багато часу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

“Я думаю, більшість людей це розуміє десь в глибині душі, але цього не хоче. Тому що в нас реально такий менталітет, що ми хочемо все і одразу. Якщо я зараз щось роблю, я хочу бачити результат прямо завтра. Воно так не буде, на жаль. Тому що війна — це війна двох сторін. Як би ми ефективно не наступали, не знищували ворога, ворог так само вчиться і робить якісь контрдії. Більшість людей розуміє, що це гра надовго, що ми маємо згуртуватися і дуже ретельно працювати в цьому напрямку”, — каже військовий.

За його словами, війна дуже динамічна — сьогодні ми на цих напрямках, позиціях, а через тиждень кілька успішних наших операції можуть змінити хід війни.

“Але так само можуть змінити хід війни зі сторони Росії, якщо вони це зроблять у відповідь. Нам доведеться грати з ними довго, шукати шляхи для ефективного їхнього знищення. Воювати по книжкам радянського союзу вже не виходить. Великим скупченням людей, техніки вже теж не працює, бо є FPV. Зараз настав такий момент, коли з двох сторін шукається вирішення цієї проблеми. Вирішення того, як ми можемо ефективно змінити хід війни. Тому що ми зараз, як би це не звучало, застопорилися”, — розповів “Мактавіш”.

Військовий каже, що для України це плюс, адже ми стоїмо в обороні і монотонно "стираємо" російський наступальний ресурс.

“Коли пройде момент їхніх наступальних дій, коли їм треба буде перегруповуватись, ми маємо щось зробити, провести якісь операції для того, щоб переламати хід війни. Якщо цього не буде зроблено, війна буде тягнутися ще довго і довго. Люди мають розуміти, що це не місяць, не рік, це ще дуже багато часу. Якщо ми не знайдемо рішення, і Росія теж не зможе, ми зупинимось на цих позиціях, це затягнеться на питання перемовин, заморожування конфлікту. Для нас це буде мінус, для Росії — плюс”, — розповів “Мактавіш”.

За його словами, тоді Україна не отримуватиме допомогу від Заходу і доведеться “працювати” своїми ресурсами.

“Росія за цей час підготується і через декілька років повернеться до нас знову, з новим потенціалом і новими загарбницькими бажаннями. Нам треба розуміти, що це надовго”, — каже військовий.

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