Місце розгрому росіян: чим для України може обернутись втрата Авдіївки

Розпорядженням командувача сухопутних військ Олександра Сирського 23 грудня до складу військ у Авдіївці зараховано поповнення. Це сталось вперше за два місяці. Однак ця кількість людей досі недостатня для того, щоб закрити кількість втрат з різних причин.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

"Авдіївка - це єдине українське місто, яке зараз безпосередньо атакує Росія. Авдіївка - важливий вузол донецької агломерації, його утримання дозволяє нам контролювати цілий рубіж у десятки кілометрів фронту, і втрата Авдіївки змусить наші війська відкотитись на значну відстань, і значно покращить оперативне становище окупантів на Донбасі, перетворить Покровськ, Курахове та Мирноград у фронтові міста. Саме тому росіяни кидають усі резерви на захоплення Авдіївки", - сказав журналіст.

Водночас Бутусов пояснив, що російська армія не може припинити атаки, бо інакше "в тому мішку, в який влізли атакуючі російські підрозділи, вони будуть швидко перебиті та відкотяться назад, звідки починали штурм у жовтні".

"Для української армії Авдіївка - це найкраще місце для того, щоб за умов тактичної переваги перебити максимальну кількість російських резервів. Тут розмін по втратах на нашу користь у кілька разів, завдяки тому, що наша оборона спирається на міську забудову та панівні висоти", - зауважив журналіст.

Тож за словами Бутусова, "краще вчасно посилити оборону кількома батальйонами, ніж потім затикати діри у полях кількома бригадами".

"Оборона Авдіївки - це стратегічний успіх сил оборони України, і ми маємо перемогти у цій битві", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні російські війська підтвердили наступ під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що вони просунулися на північний захід від Красногорівки на північно-західному фланзі Авдіївки. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що відбувається у фронтовому місті.

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