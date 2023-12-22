Яка ситуація в районі Авдіївки: звіт ISW

Напередодні російські війська підтвердили наступ під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що вони просунулися на північний захід від Красногорівки на північно-західному фланзі Авдіївки.

Про це повідомляє ISW.

Що відомо

Як підкреслюють аналітики, один з російських воєнкорів заявив, що українські війська відступили з позицій на Авдіївському коксохімічному заводі на північному заході Авдіївки. Джерела РФ також стверджували, що російські сили просунулися в районі Степового і до 200 метрів у напрямку Новокалинового (на північний захід від Авдіївки).

"Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих російських заяв. Українські та російські джерела стверджують, що російські війська атакували на північний захід, схід, південний схід і південний захід від Авдіївки поблизу Сіверного, Первомайського, Водяного та Невельського та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу", – зазначили в інституті.

На Авдіївському напрямку, як повідомляється, діють підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади (1-й армійський корпус ДНР). За словами речника української бригади, яка діє там, заявив, що поблизу Авдіївки є простір для маневру, на відміну від Запорізького напрямку, де є лише вузькі розміновані коридори через мінні поля, і що російські війська продовжують хвилі як піхотного, так і механізованого штурму.

Раніше стало відомо, що армія РФ змінила тактику своїх дій в Авдіївці Донецької області.

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