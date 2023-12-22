21-річний відомий український співак вперше стане батьком

Український співак Ілля Парфенюк, відомий під псевдонімом Parfeniuk поділився радісною звісткою.

21-річний артист та його обраниця, блогерка Сімбочка вперше стануть батьками. Про прийдешнє поповнення у родині виконавець хіта "Провела екскурсію" розповів на сторінці в Instagram.

Parfeniuk опублікував романтичне фото, де постав з вагітною коханою, яка тримає у руках позитивний тест на вагітність:

"Нас тепер троє. Чекаємо на тебе наше сонечко", - підписав світлини майбутній тато.

Parfeniuk і Сімбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Parfeniuk і Сімбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Parfeniuk і Сімбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Нагадаємо, місяць тому Parfeniuk оголосив, що освідчився своїй коханій Сімбочці. Артист розповів, як покликав обраницю заміж. Як зізнався співак, він зробив пропозицію ще в липні цього року, втім змінами в особистому житті поділився лише зараз. Як розповів 21-річний Парфенюк у програмі "Слава+", він вирішив одружитися, бо хоче сімейного затишку, хоче, аби його вдома з усмішкою зустрічала кохана дружина. Також артист зізнався, що планує організувати пишне весілля і, скоріш за все, це буде в теплу пору року. Також Парфенюк повідомив, що він готовий вже стати батьком.

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