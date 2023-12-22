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Росіяни обстріляли шахту на Донбасі: загинули гірники

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли шахту на Донбасі: загинули гірники

Фото: pixabay.com

Поранені працівники опинилися у лікарні.

Внаслідок російського обстрілу вугледобувних підприємств "Торецьквугілля" у Торецьку Донецької області загинуло два працівники шахти. Троє осіб отримали травми. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Зазначається, що загиблі - це 42-річний кочегар Сергій Гаджи та 41-річний слюсар Олександр Захаров. У міністерстві висловлюють співчуття родинам загиблих гірників.

"Гірничорятувальні підрозділи ДВГРС та персонал шахти надали допомогу постраждалим. Поранених було оперативно доставлено до лікарні", - наголосили у відомстві.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. 

Нагадаємо, 21 грудня росіяни вдарили бомбами по донецьких шахтах. На момент удару під землею перебували 32 гірники. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.

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