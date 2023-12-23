Будут новые атаки Путина на Киев: эксперт рассказал, когда ждать ударов и что может стать целью

Для врага безразлично, какая цель будет поражена в столице, главное – сам факт нанесения удара.

Враг продолжает атаковать Киев ракетами и дронами. Нось на 22 декабря оказалась беспокойной для всего города. Начало атаки вражеских беспилотников пришлось на Дарницкий район, где обломки БпЛА типа "Shahed" упали на двухэтажный дом, вспыхнул пожар.

А в Соломенском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом, что повлекло за собой разрушение двух верхних и технического этажей.

Сайт ТСН.ua выяснял, изменил ли враг тактику и зачем он снова усиленно атакует столицу. Некоторые эксперты говорят, что это может быть проверка нашей ПВО. Мы узнавали, следует ли готовиться к массированным атакам и что может стать целью для врага в Киеве.

Испытывают на прочность ПВО?

По словам военного эксперта Игоря Романенко, в этой атаке он не видит каких-либо существенных особенностей. Поэтому трудно сказать, было ли это испытанием нашей ПВО.

Он добавляет, что ее крепость враг испытывает уже второй год, ища возможные лазейки. И иногда вражеским дронам удается прорваться в город.

"На этот раз россияне нанесли удар по столице применяя БпЛА типа "Shahed", но не самым большим их количеством. Напомню, что 25 ноября Киев атаковали 75 дронов, это значительно большее количество. Тогда большинство из них было сбито еще на подступах к городу, хотя попадания обломков от них в Киеве тоже были. От этого некуда деться — это война. В этот раз "Shahed" попал в многоэтажку, где проживает работник СМИ, поэтому это более широко обсуждается. Но, на мой взгляд, здесь больше информационного, чем сугубо военного", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора

До этого эксперт добавляет, что враг на этот раз не применял увеличения мощности своей атаки, не поднимал ее эффективность за счет привлечения, например, дорогих ракет, а использовал более дешевый вариант – БпЛА типа "Shahed". И им удалось каким-то образом долететь до столицы невредимыми.

В чем смысл атак на Киев

По мнению Романенко, причина атаки россиян достаточно проста – давление на Киев и киевлян.

"Враг четко осознает, что Киев – это центр принятия решений. Они ведь не просто так начинали военные действия и были полностью сосредоточены на захвате столицы. В военно-политическом плане, для Путина, это имеет большой смысл. Поэтому они продолжают реализовывать это сейчас путем нанесение ударов с воздуха, при этом практически никогда не забывая столицу", — отмечает Игорь Романенко.

Надо готовиться к новым обстрелам

Эксперт говорит, что следует ожидать продолжения таких атак на город.

"Атаки на Киев вряд ли прекратятся. Город должен быть к этому готов, нужно проработать несколько возможных сценариев развития событий, в том числе, быть готовыми к худшему, которое может произойти. Я думаю, что следует ожидать продолжения новых атак на столицу. В прошлом году массированные атаки врага были под Новый год, когда наносились ракетные удары и были мощные попытки пройти нашу ПВО дронами. Поэтому это может повториться. У россиян есть для этого до 900 ракет разных типов, они их могут использовать. Поэтому нам следует быть готовым к продолжению воздушной борьбы", — рассказывает Игорь Романенко.

Разрушение многоэтажки в Киеве после атаки дронами / Фото: УНИАН

Что станет целью для врага в Киеве

Военный эксперт добавляет, что точность попадания дронов далеко не высока. Их запускают, чтобы максимально истощить нашу ПВО.

"Намного большая точность у ракет, где есть система наведения на цель – она более четкая и есть небольшие отклонения, а у БпЛА типа "Shahed" могут быть достаточно большие погрешности и отклонения от цели. Можно, конечно, предположить, что враг хочет попасть в Киеве, например, по правительственному кварталу или в другие важные сооружения, интересующие их после проведения разведки, и для этого им не жаль дронов, но учитывая их неточность в применении, мне кажется, что россиянам безразлично, куда попадать. Поскольку уже сам факт нанесения удара по Киеву имеет, как минимум, морально-психологическую важность в расчетах врага", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что два человека пострадали в результате атаки БпЛА на Киев — Кличко.

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