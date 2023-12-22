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Два человека пострадали в результате атаки БпЛА на Киев — Кличко

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Два человека пострадали в результате атаки БпЛА на Киев — Кличко

Виталий Кличко

Одного пострадавшего госпитализировали медики.

В результате атаки БпЛА на Киев два человека получили ранения, один из которых был направлен в больницу.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он сообщил, что в результате вражеской атаки на столицу зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов — многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком.

"В Соломенском районе в результате попадания в жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Возгорание в одной из квартир было оперативно ликвидировано. Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте", — сообщил Кличко .

Кроме того, мэр заявил, что в Дарницком районе, где обломки БПЛА упали в частном секторе, загорелся недостроенный дом. Его оперативно потушили. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГСЧС рассказали подробности атаки враждебных БПЛА на Киев.

Кроме того, мы ранее информировали, что в КМВА показали последствия попадания в жилой дом.

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Дата публикации
Просмотры
25
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