Двоє людей постраждали внаслідок атаки БпЛА на Київ — Кличко

Внаслідок атаки БпЛА на Київ двоє людей отримали поранення, одна з яких була направлена до лікарні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він повідомив, що внаслідок ворожої атаки на столицю зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Соломʼянському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому.

"У Солом’янському районі внаслідок влучання в житловий будинок частково зруйновні несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Загоряння в одній з квартир було оперативно ліквідоване. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

Крім того, міський голова заявив, що у Дарницькому районі, де уламки БПЛА впали у приватному секторі, загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДСНС розповіли подробиці атаки ворожих БпЛА на Київ.

Крім того, ми раніше інформували, що у КМВА показали наслідки влучання у житловий будинок.

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