Массовая стрельба в Праге: эксклюзивные подробности с места трагедии

Давид Козак открыл огонь посреди здания и убивал людей. В то же время, он не выбирал своих жертв, а действовал наугад.

21 декабря в чешской столице 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу в Карловом университете, в результате чего погибли 14 человек.

О массовой стрельбе – сюжет ТСН.

"На философском факультете у нас много пар. Эти студенты, они мне как одноклассники. Я был на той стороне реки, услышал выстрелы, но тогда совсем не понимал, что происходит. Мимо меня одна за другой ехали полицейские машины, ощущение было нереальное, я же чех, в Чехии такого никогда не было! – вспомнил Данель Броз.

Карлов мост — им туристы, студенты, все кто оказался рядом — бежали подальше от прозвучавших выстрелов, как только начало вечереть. Те, кто не успел убежать – баррикадировались в классах, прятались даже на карнизах.

24-летний студент университета Давид Козак пронес в университет несколько единиц оружия и патроны. Вышел на балкон с винтовкой и начал целить в жертв по одной.

"В 12:20 в полицию сообщили, что 24-летний мужчина из поселка Хостунь едет в Прагу, признавшись, что хочет покончить с собой. В 12:45 нам сообщили, что в селе обнаружили убитого мужчину и что это — отец подозреваемого. Мы быстро обнаружили, что тот был студентом философского факультета и что он должен был прийти на лекцию в 14:00 на улицу Целетную. Мы немедленно двинулись туда и начали его искать. В 15:59 нам сообщили о стрельбе в другом корпусе университета", — сказал Мартин Вондрашек, комиссар полиции.

"Я был в ресторане, увидел, как мимо меня пробегают тренированные ребята — военные или полицейские. Я и сам выбежал, потому что первой мыслью было: это нападение на кого-то из евреев. Но когда мне объяснили, что стрельба на философском факультете я стал еще больше волноваться, ведь там учится моя дочь. Я начал звонить ей, она не отвечала. Но потом прислала СМС и я начал давать ей текстом инструкции: не выглядывать в окно, забаррикадироваться, лечь на пол. А дальше помогал полиции охранять площадь, надо было не пускать туда гражданских", — сказал Аарон Гуэнсбергер, владелец ресторана.

"Он скрывался от полицейских на балконе, мы стреляли на звук. Думаю, именно тот факт, что мы его окружили и у него осталось только одно оружие — дробовик — это и заставило его покончить с собой", — объяснил Петр Матейчик, глава регионального Департамента полиции Праги.



"В течение ночи полиция обыскивала место преступления, идентифицировала погибших и раненых. В настоящее время подтверждены 14 жертв – часть из них – студенты, часть – преподаватели. Еще 25 раненых", – уточнил Матейчик.

Между тем Сетью распространились информация о Телеграмм-канале, который якобы вел стрелок – по-русски. Впрочем, достоверной она не выглядит: Козаку якобы неоткуда было знать этот язык, так что вероятнее всего кто-то из россиян решил просто воспользоваться самой страшной стрельбой в современной чешской истории. Другие пропагандисты не тратят времени — распускают слухи, что якобы убийца имеет украинские корни.

"Это ложь, которая требует немедленного опровержения. Есть ли у злоумышленника какая-то связь с Украиной? Нет, нет. Он — чех, рожденный в Чехии, воспитанный чешской семьей", — заверил Вит Ракузин, министр внутренних дел Чехии.

Полиция сейчас боится потенциальных последователей стрелка. Поэтому просит у журналистов не распространять никакие фотографии или кадры, которые могут его прославить. Сегодня в стране – траур. Чтобы принести свечу к импровизированному мемориалу под стенами университета, людям приходится проходить сквозь полицейскую границу: центр Праги до сих пор на всякий случай окружен.

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