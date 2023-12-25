Чи призиватимуть в Україні ув'язнених і засуджених: відповідь ВР

Людей, які здатні боронити свою державу, можуть залучати до війська.

Ймовірно, в Україні може бути мобілізація ув'язнених і засуджених. У Верховній Раді обговорюють створення відповідного закону.

Про це розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в ефірі "Радіо Свобода".

Як це відбуватиметься

За словами Івченка, рішення командира чи певного керівного органу дозволить переглянути біографію, дізнатися, що зроблено, особисто поспілкуватися, побачити психологічний стан людини. Якщо побачать, що людина – патріот і може боронити кордони, її можуть запросити до лав Збройних сил України.

"Які далі будуть технічні моменти, якщо він має ще відсидіти 8 років, я так думаю, що це може бути на 8 років контракт зі Збройними силами. Я не можу коментувати підзаконні акти, але це буде на розсуд відповідного командира, який буде визначений Міністерством оборони, чи то бригади, чи то командира сухопутки, або територіальної оборони і так далі. Це буде визначено внутрішніми документами", – зазначив нардеп.

Раніше Івченко пояснив, як у новому законопроєкті про мобілізацію передбачене вручення повісток військовозобов’язаним.

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