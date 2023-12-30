В Сербии проходят перевыборы более чем на 30 участках – подробности

В Сербии 30 декабря на 34 избирательных участках проходят повторные выборы депутатов парламента страны, поскольку предварительные результаты аннулировались из-за выявленных нарушений.

Об этом пишет сербская государственная телерадиокомпания PTC.

Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 20:00. В общей сложности повторно проголосовать смогут 19 543 избирателя.

Повторные выборы проходят на участках, где не удалось установить результаты голосования на состоявшихся 17 декабря выборах, а также на участках, где результаты голосования были аннулированы из-за выявленных нарушений.

Кроме того, перевыборы сегодня проходят на трех участках Белграда: избиратели выбирают депутатов городской ассамблеи. Всего на этих участках зарегистрировано 4629 человек.

Протесты в Белграде

В Сербии 17 декабря состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых лидирует провластная партия "Сербская прогрессивная партия" (SNS). По результатам подсчета голосов из 96% процентов избирательных участков, SNS набрала 46,71%, тогда как оппозиционная "Сербия против насилия" получила 23,58%.

Однако наблюдатели и независимые местные СМИ заявили о нарушениях на выборах.

Затем в столице Сербии начали собираться протестующие с требованием отменить результаты парламентских и местных выборов. ТСН.ua собрал все, что известно о протестах в Белграде (фото, видео).

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