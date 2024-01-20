Частині областей України загрожує балістика

У низці українських областей у ніч проти 20 січня 2024 року оголошена повітряна тривога.

"Харківська, Донецька, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - попередили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Також моніторингові канали повідомили про те, що у Покровському районі на Донеччині пролунали потужні вибухи.

Є повідомлення про вибухи у Куп'янську, що на Харківщині.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

Оновлено о 01:48

Повітряна тривога оголошена і в Херсонській та Миколаївській областях.

"Миколаївська та Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги" - ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше Київщині та низці інших областей загрожують ворожі безпілотники.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.