Частині областей України загрожує балістика

Триває чергова тривожна ніч для українців.
У низці українських областей у ніч проти 20 січня 2024 року оголошена повітряна тривога.
"Харківська, Донецька, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - попередили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Також моніторингові канали повідомили про те, що у Покровському районі на Донеччині пролунали потужні вибухи.
Є повідомлення про вибухи у Куп'янську, що на Харківщині.
Інформація перевіряється та уточнюється.
Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.
Оновлено о 01:48
Повітряна тривога оголошена і в Херсонській та Миколаївській областях.
"Миколаївська та Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги" - ПС ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше Київщині та низці інших областей загрожують ворожі безпілотники.
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