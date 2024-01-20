Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб уникнути урядового шатдауну

У п’ятницю, 19 січня 2024 року, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, щоб урядового шатдауну.

Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті Білого дому.

«Закон про подальші додаткові безперервні асигнування та інші продовження, 2024», який передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік федеральним агентствам для безперервних проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 р. Для решти восьми річні рахунки про асигнування забезпечуються фінансування до 8 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден розповів, як минула зустріч з членами обох палат Конгресу, на якій обговорювали подальшу військову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден заявив, що якщо представники Республіканської партії США продовжать блокували законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні, їм доведеться “багато за що заплатити”.

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