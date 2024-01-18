Джонсон назвав умову надання фіндопомоги Україні

Допомога Україні буде лише після кордону з Мексикою.

Подальшу допомогу Україні буде схвалено лише після розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою.

Про повідомив на брифінгу спікер Палати представників США Майк Джонсон, пише Liga.net.

З його слів, республіканцям потрібні відповіді на питання, в чому полягає кінцева мета та стратегія США щодо України та як забезпечується звітність за допомогою.

"Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це має тривати без наявності належних відповідей. Тож я їх вимагатиму", — сказав Джонсон.

Законодавець зазначив, що перед обговоренням допомоги Україні варто врегулювати кризу з мігрантами на південному кордоні.

"Кордон, кордон, кордон. Ми повинні подбати про наш дім, повинні убезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і говоритиму про це надалі", — підкреслив політик.

Нагадаємо, що раніше в Білому домі заявили, що військова допомога Україні від США зупинилася. Наразі у Вашингтоні тривають переговори щодо пакету допомоги, який може бути пов'язаний із переглядом заходів безпеки на кордоні.

6 грудня законопроєкт про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму приблизно $106 млрд не пройшов процедурного голосування в Сенаті США через вимоги республіканців щодо жорсткішої міграційної політики.

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