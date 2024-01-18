Припинення допомоги Україні з боку США може стати прикладом для інших — Кірбі

У Вашингтоні вдячні всім країнам, які разом з США допомагають Україні.

Союзники та партнери Сполучених Штатів надихаються тим, як Вашингтон допомагає Києву у його протистоянні російській агресії і припинення допомоги може стати прикладом для інших.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Він заявив, що у Вашингтоні вдячні всім країнам, які разом з США допомагають Україні.

"Кожна нація сама вирішує, як це має виглядати, і що є доцільним. Це – суверенні рішення", - сказав представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що глобальна підтримка Україні є великою, однак, якщо Сполучені Штати не зможуть ухвалити нового пакета допомоги, це змінить ситуацію у міжнародному контексті.

"Я думаю, можна очікувати, як деякі країни підуть за прикладом Сполучених Штатів, якщо ми просто все згорнемо, не зможемо затвердити фінансування та приймемо рішення, що більше нічого не надаватимемо Україні", - зазначив Кірбі.

За його словами, американське лідерство в цьому питанні "має значення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що якщо представники Республіканської партії США продовжать блокували законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні, їм доведеться “багато за що заплатити”.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада закликала США прискорити передавання Україні ППО NASAMS.

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