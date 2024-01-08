Конгрес США досяг угоди, яка допоможе запобігти шатдауну: деталі

У Конгресі США досягли угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну.

Республіканці та демократи у Конгресі США досягли угоди про федеральні витрати у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду ("шатдауну").

Про це пише Reuters із посиланням на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

Загальна цифра включає $886 мільярдів на оборону та $704 мільярди на витрати, не пов’язані з обороною.

Натомість президент США Джо Байден заявив, що цей проєкт наближає американців до того, "щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети".

"Він відкидає серйозні скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім’ї, і забезпечує шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які відповідають інтересам американського народу та не містять будь-якої крайньої політики", – йдеться у заяві очільника Білого дому.

Раніше представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки.

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