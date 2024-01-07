Як поскаржитися на зачинене укриття: в Україні запрацював бот в Telegram

Інформація, яку буде надіслано на цей бот, перенаправлятись прямо до відповідальних на місцях.

Щоб оперативно приймати інформацію про укриття, які зачинені під час повітряної тривоги, в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України запустили спеціальний бот у Telegram.

Про це повідомив заступник міністра Тимур Ткаченко.

“Все просто — ви заповнюєте бот і протягом 1 хвилини мені в телеграм приходить сповіщення, яке ми одразу беремо в роботу і відпрацьовуємо. Що важливо: всі скарги буду дивитись особисто”, - пообіцяв він.

За його словами, інформація, яку буде надіслано на цей бот, перенаправлятись прямо до відповідальних на місцях.

“Для мене суперважливо, щоб відповідальні особи знали що саме відбувається з укриттями на тих територіях, за які вони відповідальні”, - запевнив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року в Україні почав працювати в тестовому режимі офіційний портал "Залізне укриття", який містить інформацію про всі доступні для українців об'єкти цивільного захисту.

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