Канада закликала США прискорити передавання Україні ППО NASAMS

Система ППО NASAMS була оплачена минулого березня, але досі не відправлена.

Канада офіційно звернулась до влади Сполучених Штатів з проханням прискорити передавання Україні систему ППО NASAMS, яку було оплачено рік тому.

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Про це пише видання The Globe and Mail.

У матеріалі вказується, що представники Канади заявили, що NASAMS було оплачено минулого березня і що її відправка затримується через необхідність укладення між урядами США та України угоди про продаж військового обладнання за кордон, про що досі йдуть перемовини.

"Міністр оборони Канади Біл Блер минулого тижня, ймовірно, зустрівся із послом США у Канаді Девідом Коеном, аби попросити про пришвидшення цього процесу", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вперше застосували "гібридну" систему ППО FrankenSAM.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ експериментує з атаками, але безуспішно намагається пробити ППО України.

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