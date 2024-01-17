В Україні вперше застосували "гібридну" систему ППО FrankenSAM: результат дивує

Система ППО проєкту FrankenSAM 17 січня збила Shahed з відстані 9 кілометрів.

Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін на брифінгу в Давосі.

За його словами, всі перші системи ППО FrankenSAM уже розгорнуті "на полі битві".

Що таке програма FrankenSAM

Проєкт FrankenSAM — це гібридні системи ППО, якими спільно займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Фактично це три зенітні-ракетні комплекси: радянський ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети "повітря — повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС і ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.

Офіційний представник Пентагону казав, що випробування цієї системи в жовтні 2023 року були успішними. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени. У грудні США та Україна підписали декларацію про спільне виробництво зброї.

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