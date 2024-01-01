Україні варто зосередитись на ППО FrankenSAM – експерт

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що Україна може розраховувати на надання однієї-двох батарей Patriot протягом 2024 року. Але наголос може бути зроблено на проєкт FrankenSAM.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Patriot – це штучний товар, він не буде нам поставлятися так само як снаряди… На Patriot є замовники, є держави, яким цікаво взяти на озброєння цей зенітно-ракетний комплекс. Він коштує велику суму грошей, як і сам ЗРК, так і боєприпаси до нього. Тому очікувати, що ми будемо отримувати цей комплекс у великих кількостях, я б не став. Цілком можливо, ще одну-дві батареї ми отримаємо протягом року. Це теж дуже серйозна підмога, особливо на тих ділянках, де противник бачить, що таких систем у нас немає, і запускає швидкісні ракети Х-22, ті ж "Кинджали", - пояснив він.

Попович не виключає, що Україна протягом року зможе отримати як допомогу також ЗРК IRIS-T та NASAMS, які допоможуть прикрити небо від російських атак.

"Тобто в цьому відношенні буде допомога нам надаватися. Але, як мені здається, буде істотно наголос зроблено на цей проєкт FrankenSAM, тобто гібридна система ППО, де, загалом, може бути реалізовано такий гібрид Patriot, здатний забезпечувати прикриття нашого неба і від таких швидкісних цілей: балістики, аеробалістики, Х-22 і так далі", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Зеленський анонсував посилення ППО і заявив про нові Patriot і NASAMS для України.

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