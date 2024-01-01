Украине следует сосредоточиться на ПВО FrankenSAM – эксперт

Военный обозреватель Денис Попович считает, что Украина может рассчитывать на предоставление одной-двух батарей Patriot в течение 2024 года. Но ударение может быть сделано на проект FrankenSAM.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Patriot – это искусственный товар, он не будет нам поставляться так же как снаряды… На Patriot есть заказчики, есть государства, которым интересно взять на вооружение этот зенитно-ракетный комплекс. Он стоит большую сумму денег, как сам ЗРК, так и боеприпасы к нему, поэтому ожидать, что мы будем получать этот комплекс в больших количествах, я бы не стал, вполне возможно, еще одну-две батареи мы получим в течение года. Это тоже очень серьезное подспорье, особенно на тех участках, где противник видит, что таких систем у нас нет, и запускает скоростные ракеты Х-22, те же "Кинжалы", - пояснил он.

Попович не исключает, что Украина в течение года сможет получить как помощь ЗРК IRIS-T и NASAMS, которые помогут прикрыть небо от российских атак.

"То есть в этом отношении будет помощь нам оказываться. Но, как мне кажется, будет существенно упор сделан на этот проект FrankenSAM, то есть гибридная система ПВО, где, в общем, может быть реализован такой гибрид Patriot, способный обеспечивать прикрытие нашего неба и от таких скоростных целей: баллистики, аэробалистики, Х-22 и так далее", – резюмировал эксперт.

Напомним, Зеленский анонсировал усиление ПВО и заявил о новых Patriot и NASAMS для Украины.

Читайте также: