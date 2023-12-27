В Україні успішно працює “гібридна ППО”: що це таке — пояснення міністра

Підприємства українського ВПК спільно із західними партнерами переобладнують стару, ще радянську військову техніку під передові боєприпаси стандартів НАТО. Такі “гібридні” установки ППО уже працюють за призначенням.

Про це на брифінгу за підсумками року повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Радіо Свобода.

“Історія, яка називається FrankenSAM – це наша продуктивна співпраця з американськими партнерами, у якій ми взяли наші радянські системи, їх інтегрували з західними ракетами та пусковими установками і отримали на фініші нову гібридну ППО”, – розповів він.

За словами Камишіна, такий підхід дозволяє економити час, адже розробка будь-якої системи ППО триває близько п’яти років.

“Ми не чекаємо ці п’ять років. Ми розробляємо свої системи великі, складні, дорогі, довгі, але паралельно ми розробляємо те, що ми називаємо гібридною ППО. Це швидкі рішення, які нам дають результати вже цієї зими. Перші рішення з портфелю проєктів FrankenSAM вже працюють на полі бою”, – наголосив він.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах активно працює так звана програма FrankenSAM, яка поєднує передові ракети “земля-повітря” західних взірців із переобладнаними пусковими установками радянських часів або радарами, які вже перебувають на озброєнні в ЗСУ.

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