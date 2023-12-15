У Польщі почала працювати унікальна система протиракетної оборони НАТО

Установки на американській військовій базі будуть інтегровані в систему протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу з місією перехоплення балістичних ракет, запущених з Ірану чи Росії.

У п’ятницю, 15 грудня, американська військова база для координації протиракетної оборони Європи від можливих загроз з боку Росії чи Ірану почала працювати в Польщі. НАТО офіційно візьме під контроль цю базу навесні або влітку 2024 року.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Установки, розташовані в Редзіково, приблизно за 30 кілометрів від Варшави, є унікальними для Європи. Разом із установками румунської бази Девеселу, а також радара раннього попередження в Куречіку (Туреччина) і командного центру у Рамштайні (Німеччина), вони будуть інтегровані в систему протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу з місією перехоплення балістичних ракет, запущених з Ірану чи Росії.

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Наземна система протиповітряної оборони Aegis (AAMDS) здатна виявляти, ідентифікувати, відстежувати та знищувати балістичні ракети середньої та великої дальності в координації з мережею супутників і стаціонарними або встановленими на кораблі радарами, і вона вважається однією з найкращою для раннього попередження та ППО.

Урочисте відкриття бази спочатку планувалося на 2018 рік, але тільки початок війни в Україні та розміщення штабу 5-го корпусу армії США на території Польщі сприяв поштовху проєкту. Значна частина встановлених на базі матеріалів зберігалася на польських військових складах від літа 2022 року, але з міркувань безпеки монтаж системи розпочався лише кілька тижнів тому.

За даними Пентагону, на базі у Польщі ще необхідно оновити комп'ютерні системи та мережі - це займе кілька місяців.

"Після завершення AAMDS Poland буде повністю інтегрованим і перевіреним елементом системи протибалістичної оборони США, підготовленим до операцій під командуванням і контролем НАТО " – повідомили у командуванні Військово-морських сил США в Європі та Африці в Неаполі.

Офіційна передача завершеної установки НАТО запланована на весну або літо 2024 року.

Військова співпраця США та Польщі

Загалом Сполучені Штати мають чотири військові об’єкти в Польщі із загальною чисельністю 10 000 військовослужбовців, а також кілька підрозділів авіації, включаючи шість літаків F-22 Raptor, як частину повітряного щита НАТО.

Нинішня військова присутність США в Польщі подвоїлася порівняно з 2022 роком, коли Росія вторглася в Україну.

Нещодавно Кремль виступив проти такого розвитку подій, назвавши це "загрозою безпеці".

Нагадаємо, державний секретар канцелярії президента Польщі та керівник Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра вважає, що країни на східному фланзі НАТО мають підготуватися до агресії Російської Федерації за три роки.

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