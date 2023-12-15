В Польше начала работу уникальная система противоракетной обороны НАТО

Установки на американской военной базе будут интегрированы в систему противоракетной обороны Североатлантического альянса с миссией перехвата баллистических ракет, запущенных из Ирана или России.

В пятницу, 15 декабря, американская военная база по координации противоракетной обороны Европы от возможных угроз со стороны России или Ирана начала работать в Польше. НАТО будет официально контролировать эту базу весной или летом 2024 года.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Установки, расположенные в Редзиково, примерно в 30 километрах от Варшавы, уникальны для Европы. Вместе с установками румынской базы Девесела, а также радара раннего предупреждения в Куречике (Турция) и командного центра в Рамштайне (Германия), они будут интегрированы в систему противоракетной обороны Североатлантического альянса с миссией перехвата баллистических ракет, запущенных из Ирана или России.

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Наземная система противовоздушной обороны Aegis (AAMDS) способна обнаруживать, идентифицировать, отслеживать и уничтожать баллистические ракеты средней и большой дальности в координации с сетью спутников и стационарными или установленными на корабле радарами, и она считается одной из лучших для раннего предупреждения и ПВО.

Торжественное открытие базы изначально планировалось на 2018 год, но только начало войны в Украине и размещение штаба 5-го корпуса армии США на территории Польши способствовало толчку проекта. Значительная часть установленных на базе материалов хранилась на польских военных складах с лета 2022 года, но из соображений безопасности монтаж системы начался всего несколько недель назад.

По данным Пентагона, на базе в Польше еще предстоит обновить компьютерные системы и сети – это займет несколько месяцев.

"По завершении AAMDS Poland будет полностью интегрированным и проверенным элементом системы противобаллистической обороны США, подготовленным к операциям под командованием и контролем НАТО" — сообщили в командовании Военно-морских сил США в Европе и Африке в Неаполе.

Официальная передача завершенной установки НАТО запланирована весной или летом 2024 года.

Военное сотрудничество США и Польши

В общей сложности Соединенные Штаты имеют четыре военных объекта в Польше с общей численностью 10 000 военнослужащих, а также несколько подразделений авиации, включая шесть самолетов F-22 Raptor, как часть воздушного щита НАТО.

Нынешнее военное присутствие США в Польше удвоилось по сравнению с 2022 годом, когда Россия вторглась в Украину.

Недавно Кремль выступил против такого развития событий, назвав это "угрозой безопасности".

Напомним, что государственный секретарь канцелярии президента Польши и руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера считает, что страны на восточном фланге НАТО должны подготовиться к агрессии Российской Федерации за три года.

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